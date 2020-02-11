Чебоксары, 11 февраля 2020, 16:22 — REGNUM Идея провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день и объявить его выходным — «замечательная, свидетельствующая о том, что власть вынуждена идти на уступки». Об этом говорит тот факт, что в Кремле в качестве основной даты рассматривают 22 апреля — день рождения Владимира Ленина. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев.
Политик считает «замечательной» идею провести референдум по поправкам в Конституцию России 22 апреля — в день рождения вождя советской революции Владимира Ленина. В этом году ему бы исполнилось 150 лет.
Он считает, что 22 апреля можно впоследствии учредить как государственный праздник в честь принятия поправок в Конституцию.
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести в будний день, который объявят выходным. Один из вариантов, которые рассматривают в Кремле, — 22 апреля.