Чебоксары, , 16:22 — REGNUM Идея провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день и объявить его выходным — «замечательная, свидетельствующая о том, что власть вынуждена идти на уступки». Об этом говорит тот факт, что в Кремле в качестве основной даты рассматривают 22 апреля — день рождения Владимира Ленина. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев.

Политик считает «замечательной» идею провести референдум по поправкам в Конституцию России 22 апреля — в день рождения вождя советской революции Владимира Ленина. В этом году ему бы исполнилось 150 лет.

«Хорошо, что не в день рождения Гитлера (20 апреля, — прим. ИА REGNUM). Очевидно, что власть вынуждена идти на уступки даже при определении дня проведения голосования. Левые настроения, которые отстаивал Ленин, сегодня очень сильны в стране — здесь имеются в виду не только коммунистические идеи. Население всё больше требует социальной справедливости, причиной которых является, в частности, огромный разрыв в доходах, бедность населения. И те социальные поправки, которые предлагают в Конституцию, — ответ на зреющий внутри общества взрывной потенциал», — говорит Дмитрий Евсеев.

Он считает, что 22 апреля можно впоследствии учредить как государственный праздник в честь принятия поправок в Конституцию.

«Понятно, что жизнь большинства не изменится. Но в этот день можно будет не только сходить проголосовать: коммунисты смогут спокойно собраться на площадях, сходить с цветами к памятникам Ленина», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести в будний день, который объявят выходным. Один из вариантов, которые рассматривают в Кремле, — 22 апреля.