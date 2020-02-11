Москва, , 16:19 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию — об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«Во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии», — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции в Москве.

С инициативой указать в Основном законе страны бога ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»).

Вместе с тем сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников не считает актуальной такую поправку.

«Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет», — заявил Крашенинников.

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