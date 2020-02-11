Вашингтон, , 21:01 — REGNUM 10 февраля специальный представитель президента США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл заявил, что Соединенные Штаты выступают против введения Косово режима взаимности в торговле с Сербией.

В интервью для новостного агентства «Свободная Европа» (СМИ-иноагент) пресс-секретарь Гренелла Дик Кастин заявил, что США выступают за отмену Косово пошлины на импорт из Сербии без введения режима взаимности.

«Косово должно снять пошлину на сербские товары без режима взаимности. Не просто приостановить её действие, а полностью снять», — заявил Кастин.

Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что пошлина 100% будет снята только после введения режима взаимности в отношениях с Сербией.

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