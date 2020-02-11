Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Растрата бюджетных денег является серьезным преступлением, и закрывать на это глаза нельзя, даже в угоду политической целесообразности. Такое заявление перед журналистами сделал 11 февраля первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

Заместитель спикера прокомментировал приговор, который экс-мэру Тбилиси Гиги Угулава вынес Верховный суд после повторного пересмотра дела. Бывшего чиновника обвинили в растрате бюджетных средств.

«Некоторые, не хочу называть фамилии, были арестованы за присвоение денег в гораздо меньших размерах, и поэтому обвинение не могло пойти на компромисс только потому, что задержание связывают с политической темой. Никто не может закрыть глаза на растрату 50 миллионов [лари]. Это вызвало бы споры в обществе», — сказал Вольский.

Он также подчеркнул, что необходимость подобной практики подтверждается международным опытом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Верховный суд назначил Угулава наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца. Он является одним из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», и арест бывшего мэра вызвал всплеск эмоциональных заявлений в оппозиционной среде.

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