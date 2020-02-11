Москва, , 16:05 — REGNUM Необходимо включить в Конституцию положение о принципиальной невозможности отторжения территории Российской Федерации, что же касается приращений территории, то такие вопросы должны решаться на референдуме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 февраля, комментируя поправку в Конституцию, внесенную в рабочую группу Госдумы лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном.

Как сообщалось ранее, Кургинян предложил указать в Конституции, что «территория Российской Федерации не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума».

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«Поправка, которую направил в рабочую группу Государственной думы лидер общественного движения «Суть времени» Сергей Кургинян, полностью обоснована и, главное, весьма злободневна по нескольким причинам. Прежде всего, российское общество обеспокоено ходом переговоров с Японией о так называемом «мирном договоре», который является очевидным анахронизмом, но служит ширмой для обсуждения будущего наших Курильских островов. Япония, как известно, в нарушение итогов Второй мировой войны настаивает на своём суверенитете над четырьмя из них. Кроме того, граждане знают, как в ущерб национальным интересам было осуществлено разграничение морских пространств с США и Норвегией.

Межрегиональное общественное движение «За территориальную целостность России. «Русские Курилы», в котором я состою, также выступило с поправками схожего свойства. Мы, однако, считаем необходимым включить в Конституцию положение о принципиальной невозможности отторжения территории Российской Федерации. Что же касается приращений, то да, территория Российской Федерации не должна изменяться без волеизъявления народа, выраженного на референдуме.

Необходимым делом мы также считаем привлечение к защите территориальной целостности страны субъектов Российской Федерации, их населения. Для этого предлагаем дополнить статью Конституции о совместном ведении Российской Федерации и её субъектов словами «прохождение государственной границы на территории субъектов Российской Федерации».