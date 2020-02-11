Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает, что ближайшей осенью в Грузии может произойти революция. Об этом она заявила в интервью агентству РИА Новости.

«Если не будут соблюдены элементарные нормы выборов, начнётся революция, а этого очень бы не хотелось», — сказала Бурджанадзе.

По её словам, лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили «закончит так же плохо», как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Бурджанадзе отметила, что оппозиция вынуждена действовать единым фронтом, иначе каждого из её представителей «пересажают по отдельности».