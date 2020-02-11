Астрахань, , 15:59 — REGNUM В Астраханской области заявление журналиста Александра Алымова о том, что ему угрожал зампредседателя городской думы Ильдар Измайлов, проверит региональная партийная комиссия по организационно-кадровой работе. Об этом сообщил секретарь Астраханского регионального отделения «Единой России» Игорь Мартынов.

Измайлов заявил, что по его поручению комиссия разберётся в ситуации «в кратчайшие сроки».

Ранее журналист Александр Алымов рассказал, что Измайлов просил его удалить публикацию, в которой фигурировал зампредседателя гордумы, а когда не добился этого — стал угрожать расправой и потребовал личной встречи, сообщил портал «Блокнот-Астрахань».