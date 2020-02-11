Киев, , 15:52 — REGNUM Новый глава офиса президента Украины, бывший кинопродюсер Андрей Ермак близок к Зеленскому лично и не имеет такого длинного политического шлейфа, как его предшественник Богдан, заявил 11 февраля украинский политолог Николай Спиридонов.

По мнению эксперта, такое решение Зеленского означает, что президент уже приобрёл некоторый опыт и старается расставлять свои кадры.

«2020 год станет для Зеленского годом борьбы за реальную власть. Пока он торжественно сидел в кресле, но аппарат руководил от его имени. Похоже, что грядут серьёзные перестановки и далеко не только в офисе президента», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака. Соответствующие указы подписаны сегодня, 11 февраля.

В опубликованном сегодня же интервью Зеленский признал наличие конфликтов в своем офисе, которые мешают ему работать.