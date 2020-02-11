Париж, , 15:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, сообщает Le Figaro.

Среди ожидаемых мер правительства Франции — установление единого телефонного номера для семей и дополнительные места в специализированных учреждениях.

Известно, что уровень безработицы для людей с ограниченными возможностями во Франции составляет 18%.

Эммануэль Макрон возглавит в Елисейском дворце «национальную конференцию по проблемам инвалидности», которую с нетерпением ожидают ассоциации, спустя 15 лет после принятия основного закона по этому вопросу.

«Каждый день дети не могут получить доступ к образованию, работники вынуждены покидать свою компанию, потому что используемое программное обеспечение им не подходит, люди не могут пойти туда, куда им нужно, из-за множества препятствий», — говорится в заявлении одной из ассоциаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце более 300 депутатов.

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