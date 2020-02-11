Анкара, , 15:55 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран повлиять на Сирию, об этом 11 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время визита главы турецкого внешнеполитического ведомства в Черногорию.

«Несмотря на объявление о прекращении огня, режим снова усилил свою агрессию, особенно при поддержке авиации союзников режима», — заявил Чавушоглу журналистам агентства.

Несмотря на то, что министр не стал называть, кто именно поддерживает с воздуха сирийские войска, по всей вероятности, речь идет о России, ВКС которой помогают освобождать сирийские территории от террористов в провинции Идлиб.

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