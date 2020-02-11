Скопье, , 15:38 — REGNUM Македонские власти необоснованно обвиняют ведущую оппозиционную партию в том, что она открыто проявляет неуважение к конституционному названию страны Северная Македония и этим самим угрожает евроатлантическому будущему государства. Об этом 11 февраля заявил ИА REGNUM македонский журналист Миленко Неделковски.

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Напомним, что 9 февраля Социал-демократический союз Македонии опубликовал официальное сообщение, в котором партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) упрекается в том, что, «проявляя неуважение к конституционному названию страны», она прямо нарушает конституцию и «ставит под угрозу Преспанское соглашение», от которого зависит «будущее македонских детей». В сообщении также подчеркивается, что пренебрежительное отношение к Преспанскому соглашению «является прямым выпадом против вступления в НАТО и Европейский союз». Поводом для критики стало использование министром труда и социального обеспечения, представителя ВМРО-ДПМНЕ Рашель Мизрахи прежнего названия страны как на официальных мероприятиях, так и в социальных сетях.

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По словам Неделковски, партия ВМРО-ДПМНЕ официально придерживается позиции, согласно которой македонцы должны получить в будущем возможность выбрать желаемое название собственной страны в соответствии с конституцией и законом.

Зораном Заевым сделали бегемота». Миленко Неделковски «Что касается действий министра Мизрахи, то на одной из пресс-конференций она держала у себя за спиной плакат, на котором было написано нормальное название нашей страны — Республика Македония. Из этого комара действующие фашистские власти во главе с премьер-министром в отставкесделали бегемота».

Журналист отметил, что этот поступок Мизрахи подержало большинство македонцев, и это неудивительно, так как 30 сентября 2018 года македонский народ недвусмысленно дал понять, что не желает переименования страны и начала переговоров о вступлении в ЕС и НАТО, массово отказавшись от участия в соответствующем референдуме.

«Несмотря на результаты референдума, пользуясь поддержкой иностранных послов — британцев, американцев, немцев, французов, итальянцев, власти незаконно переименовали страну», — напомнил Неделковски.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что конфликт между правящей партией СДСМ и министром Мизрахи имеет свою предысторию. Так, один из ведущих активистов СДСМ, публицист Бранко Тричковски 6 февраля задел не только Рашель Мизрахи, но и всех евреев мира, написав в «Твиттере» «я слышал, что Мизрахи опять питается пеплом мертвых евреев». До этого лидер СДСМ и премьер-министр в отставке Зоран Заев позволил себе заявление о том, что «Холокост — это еврейская традиция», сообщил Неделковски.

«Эти люди в силу своего незнания оскорбляют евреев в нашем государстве и во всем мире. Они сами ссылаются на конституцию, когда предпринимают откровенно антиконституционные действия. Я лично незнаком с госпожой Мизрахи, но она заслужила симпатии македонцев после своей акции. И теперь в Македонии идет флешмоб «Мы все Мизрахи», — сказал Неделковски.