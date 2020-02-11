Киев, , 15:42 — REGNUM Назначение главой офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака — это пас России в лице нового «куратора» украинского направления в Кремле Дмитрия Козака, заявил 11 февраля известный украинский журналист Игорь Гужва, комментируя кадровую ротацию в Киеве.

С Козаком у Ермака уже установился плотный контакт и оба публично выражают удовлетворение от общения друг с другом, заявил эксперт. Гужва подчеркнул, что как раз сейчас отношения России и Украина зашли в очередной тупик, поскольку украинские власти отказались выполнять политическую часть Минских соглашений и требуют их переписать.

«Через назначение Ермака главой ОП, не исключено, Киев пытается перебить этот негативный тренд и активизировать переговоры с Москвой. С другой стороны, Кремлю, очевидно, важны в данном случае не назначения и заявления, а реальные дела… И если никаких реальных движений по всем этим направлениям не будет, то и назначение Ермака вряд ли что-то принципиально изменит», — заявил он.

Гужва обозначил некоторые актуальные, по его информации, вопросы российско-украинской повестки: возобновления подачи воды в Крым, прямые поставки газа и окончательный отказ «Нафтогаза» от любых исков к России.

ИА REGNUM напоминает, что более радикальные украинские эксперты уже объявили назначение Ермака главой офиса Зеленского «победой России».