Мощное наступление вооруженной сирийской оппозиции на правительственные силы Сирии вблизи города Саракиб в Идлибе было отбито. Об этом сообщает 11 февраля ливанский телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что выступающие на стороне Турции вооружённые группировки атаковали подразделения сирийской армии возле населённого пункта Нейраб к северу от Саракиба. В нападении активно участвовали боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нападение было отражено, среди боевиков большое число убитых и раненых.