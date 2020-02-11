Глава МИД Турции: Россия и Иран должны повлиять на Сирию в Идлибе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран повлиять на Сирию.
Сирийская армия отбила атаку боевиков под Саракибом — СМИ
Мощное наступление вооруженной сирийской оппозиции на правительственные силы Сирии вблизи города Саракиб в Идлибе было отбито. Об этом сообщает 11 февраля ливанский телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что выступающие на стороне Турции вооружённые группировки атаковали подразделения сирийской армии возле населённого пункта Нейраб к северу от Саракиба. В нападении активно участвовали боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Нападение было отражено, среди боевиков большое число убитых и раненых.
Сирия заплатит «высокую цену» за нападение на турецких солдат — Эрдоган
Глава Турции добавил, что уже 12 февраля он объявит о новых шагах, которые его страна предпримет по Сирии.
«Режим (президента Сирии Башара Асада — ред.) серьёзно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных», — пообещал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 февраля в ходе выступления в Анкаре.
Путин и Эрдоган проведут переговоры по Идлибу
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом 11 февраля сообщили в минобороны Турции.
Боевики сбили вертолет в сирийской провинции Идлиб — СМИ
Вертолёт, принадлежащий сирийской армии, был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.