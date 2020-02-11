Москва, , 15:31 — REGNUM В настоящее время никто всерьёз не исследовал масштабы влияния коронавируса на экономику КНР, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о пристальном внимании РФ к тому, как коронавирус влияет на мировые энергетические рынки.

«Падение спроса на нефть в Китае объясняют вспышкой коронавирусной инфекции, — сказал Дзарасов. — За этим стоит такой смысл: раз в стране угроза вируса, то там может быть эпидемия, а значит, будут меньше ездить в Китай, какие-то китайские продукты не захотят покупать, и таким образом эта вспышка дестабилизирует экономику страны, и поэтому КНР предъявляет меньший спрос на нефть. А у её партнёров меньше уверенности в том, что с китайцами в настоящее время стоит иметь дело. Но это объяснение представляется мне очень зыбким. Никто не исследовал масштабы влияния коронавируса на китайскую экономику».

В основном, как подчеркнул Дзарасов, звучат только умозрительные заключения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Новака, эпидемия пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, не снизила спрос Китая на российские нефть и газ.