Москва, 11 февраля 2020, 15:31 — REGNUM В настоящее время никто всерьёз не исследовал масштабы влияния коронавируса на экономику КНР, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра энергетики РФ Александра Новака о пристальном внимании РФ к тому, как коронавирус влияет на мировые энергетические рынки.
В основном, как подчеркнул Дзарасов, звучат только умозрительные заключения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Новака, эпидемия пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, не снизила спрос Китая на российские нефть и газ.