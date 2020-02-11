Цхинвал, , 15:40 — REGNUM Сопредседатели Женевских дискуссий 11 февраля прибыли в Южную Осетию, где на встрече с представителем президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Муратом Джиоевым обсудили пограничные споры с Грузией. Об этом сообщает агентство «Рес».

"С коллегами мы обговорили конкретные вопросы, но не хотел бы комментировать их журналистам», — сказал после завершения встречи сопредседатель Женевских дискуссий от ЕС Тойво Клаар.

«Мы говорили о ситуации в селе Цнелис, где в августе прошлого года грузинская сторона установила незаконный пост на территории Южной Осетии», — рассказал журналистам Джиоев.

Также, по данным журналистов, дипломатам из ЕС рассказали, что после закрытия пропускных пунктов на грузино-южноосетинской границе в Ленингорском районе нет гуманитарной катастрофы, как это утверждает грузинская сторона.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии создается информационный фон, что закрытие Цхинвалом пограничных пропускных пунктов якобы ведет к гуманитарной катастрофе для жителей Южной Осетии. Пропускные пункты были закрыты после того, как грузинская сторона на южноосетинской территории установила свой блокпост.