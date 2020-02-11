Киев, 11 февраля 2020, 15:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила 11 февраля пресс-служба офиса президента Украины.
Стороны обсудили выполнение Минских соглашений, в частности договорённостей, достигнутых в ходе саммита «нормандской четвёрки» в Париже.
Зеленский рассказал Меркель о ситуации в Донбассе, а она в свою очередь отметила несоблюдение перемирия сторонами конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что осенью 2020 года в Донбассе могут провести выборы, но их вероятность зависит от результатов очередной встречи «нормандской четвёрки».
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