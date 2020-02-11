Джакарта, , 15:11 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что правительство решило не репатриировать граждан Индонезии, вовлеченных в террористические сети за рубежом, сообщает Antara.

По его словам, правительство Индонезии стремится обеспечить безопасность 267 миллионам жителей страны от угрозы террористических актов.

Мохаммад Махфуд заявил, что по меньшей мере 689 граждан Индонезии, вовлеченных в террористическую деятельность, находятся за рубежом. Правительство также будет собирать более достоверные данные о количестве и личности людей, причастных к терроризму.

Министр также отметил, что правительство рассмотрит вопрос о репатриации детей бывших джихадистов в возрасте до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезиизаявил, что в настоящее время 660 граждан страны подозреваются в террористической деятельности.

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