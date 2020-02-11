Москва, , 15:09 — REGNUM Заявление Трампа о создании «самых мощных» в мире ядерных сил может преследовать несколько целей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Дональда Трампа о создании «самых мощных» в мире ядерных сил.

«Во-первых, это может быть рассчитано на внутреннюю аудиторию, и по причине выборов президента США, и для увеличения поддержки среди военных и части политиков.

Во-вторых, такие слова могут быть адресованы странам, с которыми у США сложились не самые лучшие отношения, с целью оказать на них давление, продемонстрировать свою мощь.

В-третьих, такие слова могут быть адресованы и непосредственно России с целью показать научно-технические и производственные возможности американской экономики, способность ответить на современные вызовы.

Катастрофичность использования ядерного оружия в современном мире уже неоднократно отмечалась, так что практически исключено, что такие заявления сделаны для действительного его применения.

Нынешних его запасов в мире, как известно, столько, что не просто жизнь, а вся планета может быть уничтожена неоднократно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что США займутся созданием мощнейших в мире ядерных сил в отсутствие договоров с РФ и КНР о контроле над вооружениями.

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