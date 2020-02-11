Пекин, , 15:55 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин якобы предостерег чиновников от «чрезмерной борьбы с коронавирусом», так как это может навредить экономике. Об этом 11 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Заявление было якобы сделано 3 февраля во время заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

По словам источника, Си Цзиньпин считает, что предпринятые для сдерживания коронавируса действия наносят ущерб экономике Китая, поэтому следует придерживаться более взвешенных мер для борьбы с инфекцией.

Напомним, эпидемия коронавируса вспыхнула в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. От болезни скончались свыше 1 тыс. человек, количество заразившихся оценивается десятками тысяч.

Несмотря на сообщения агентства Reuters, власти Китая выделяют значительные суммы на борьбу с распространением коронавируса. Так, к 8 февраля 2020 года, сумма, выделенная на борьбу с инфекцией, превысила $10 млрд.

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