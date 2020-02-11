Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Пожелание не видеть членов нынешнего правительства Грузии в тюрьме, которое было высказано в Страсбурге, становится все более невыполнимым. Такое заявление 11 февраля сделала член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили на своей странице в соцсети Facebook.

«На одной из встреч в Брюсселе с нами поделились желанием не видеть членов правительства [лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной] Иванишвили в тюрьме после смены власти. Мы согласились, что лучше было бы так. Завтра в Страсбурге мы скажем тем же людям, что это, к сожалению, становится все более невозможным», — написала Самадашвили.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии поводом для резких высказываний оппозиции в адрес властей стало тюремное заключение одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Его признали виновным в растрате бюджетных средств, когда он занимал должность мэра Тбилиси.

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