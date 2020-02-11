Анкара, , 15:02 — REGNUM Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе. Об этом 11 февраля сообщили в минобороны Турции.

«Гаранты перемирия в Сирии — Россия и Иран — должны остановить «нападение режима Асада». Эрдоган и Путин проведут телефонный разговор», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля турецкими ВС были нанесены удары по 115 целям сирийской армии. Анкара также сообщила о гибели пяти военных из-за удара по наблюдательному пункту в провинции Идлиб. Позже в Идлибской зоне деэскалации боевики так называемой сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии.