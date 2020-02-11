Минск, , 15:01 — REGNUM Белорусским государственным каналам не хватает остроты и оперативности, а также собственной продукции. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководителями ведущих государственных СМИ, передает 11 февраля БелТА.

Он отметил, что не вся зарубежная телепродукция — хорошего качества, Белоруссии нужно больше собственного контента. Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.

«А если кто-то хочет сюда прийти, — пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим — может быть», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко предупредил о нарастании информационных угроз в белорусском медиаполе.

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