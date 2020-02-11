Киев, , 15:07 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет отправлен в отставку, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 11 февраля на своём telegram-канале.

По данным экс-депутата, решение об увольнении будет принято в ближайшее время.

«Мои источники в МИД сообщают, что Пристайко уже сам всё понимает и готовится к уходу», — написал Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главы офиса президента Украины Андрея Богдана, и о назначении на это место своего бывшего советника Андрея Ермака.

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