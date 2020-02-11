Берн, , 14:59 — REGNUM Политического убежища в Швейцарии попросил бывший сотрудник МВД Белоруссии Юрий Гаравский, сообщает 11 февраля немецкое издание Deutsche Welle.

«Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали», — сказал гражданин Белоруссии, который в декабре 2019 года заявил о якобы участии в устранении критиков белорусского лидера Александра Лукашенко в 90-х годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал публикацию Deutsche Welle «Экс-боец «эскадрона смерти»: Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко». Белорусский лидер опроверг обвинения немецкого издания.

Белорусский политолог Алексей Дзерманта считает, что публикация немецкого издания носит политический, а не уголовный характер. Целью статьи является давление на Лукашенко, считает политолог.

Читайте также: Запад угрожает Лукашенко через публикацию Deutsche Welle