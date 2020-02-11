Анкара, , 14:57 — REGNUM Сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 февраля в ходе выступления в Анкаре.

«Режим (президента Сирии Башара Асада — ред.) серьезно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных», — пообещал Эрдоган.

Глава Турции добавил, что уже 12 февраля он объявит о новых шагах, которые его страна предпримет по Сирии.

Напомним, 10 февраля в северной части Идлиба в результате обстрела турецкого укреплённого пункта погибли пятеро турецких военных и ещё пятеро были ранены.

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