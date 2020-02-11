Киев, , 14:45 — REGNUM В офисе президента (ОП) Украины уже давно был «молчаливый» конфликт за влияние, заявил сегодня, 11 февраля, украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, комментируя смену главы ОП.

«Андрей Богдан потерял влияние и решил уйти. Зачем сидеть и власть в руках не чувствовать? Приложили к этому руку скандалы в правительстве, телеграм-каналы, «пранкер» Джокер, происки спецслужб со всевозможными сливами», — отметил Раимов.

Вместе с тем, эксперт считает, что особых изменений в офисе Зеленского не произойдет — «еще пару людей уйдет и все».

В целом же он охарактеризовал кадровую политику Зеленского так: все ближе люди из «95 квартала» и все дальше — помогавшие победить на выборах и люди Игоря Коломойского.

«Президент постепенно отодвигает от себя попутчиков и окружает верными себе», — резюмировал Раимов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сменил главу своего офиса — вместо Андрея Богдана эту должность занял Андрей Ермак.

В опубликованном сегодня же интервью Зеленский признал наличие конфликтов в своем офисе, которые мешают ему работать.

«Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей… То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все», — заявил президент «Интерфакс-Украина».