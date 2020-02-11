Брюссель, , 14:44 — REGNUM Работа миссии Североатлантического альянса в Ираке остается заблокированной после обострения обстановки на Ближнем Востоке в начале января, заявил 11 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, альянс проводит активные консультации с правительством Ирака. Он отметил, что войска останутся в Ираке только в том случае, если иракские власти «нас пригласят».

«Сейчас мы пока рассматриваем возможность продолжения работы миссии», — сказал он на на пресс-конференции в преддверии встречи глав Минобороны альянса 12−13 февраля.

Напомнми, по данным Пентагона, военные расходы США в 2018 году составили $2,01 трлн. Этот показатель превысил значение 2017 года на $101 млрд. Деньги потрачены в рамках 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники.

Больше всего затрачено на ВМС США: свыше $921 млрд. В частности, значительные расходы — $161,5 млрд — связаны с приобретением атомных субмарин класса Virginia.