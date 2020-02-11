Тбилиси, , 14:53 — REGNUM Действия грузинских властей могут привести к тому, что выборы в парламент будут делегимированы еще до того, как они начнутся. Данное заявление 11 февраля распространил бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

В своем заявлении бывший глава правительства отметил ряд факторов, которые, по его мнению, говорят об отказе руководства Грузии от демократического курса. Квирикашвили указал на выборную реформу, которая была обещана, но не выполнена, на критику со стороны «стратегических партнеров» и на арест одного из оппозиционных лидеров.

«Это действие может расцениваться как использование системы правосудия в политических целях, а создавшаяся тенденция — как отказ со стороны власти (намеренно или нет — уже не имеет значения) от демократического курса, выбранного наибольшей частью населения, за чем логически последует предварительная делегитимация результатов выборов 2020 года», — сделал вывод Квирикашвили.

Он заявил, что действия властей Грузии ведут к росту поляризации в стране и призвал их принять меры по нормализации обстановки.

Напомним, критические высказывания со стороны оппозиции в адрес властей активизировались после вынесения приговора бывшему мэру Тбилиси и одному из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, которому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца.

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