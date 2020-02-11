Берлин, , 14:41 — REGNUM Настоящим лидером может быть только самостоятельный политик, боец, а вероятность того, что таким лидером станет «преемник», невелика, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 февраля, комментируя информацию о предстоящей отставке Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Olaf Kosinsky

10 февраля Крамп-Карренбауэр заявила о своем решении уйти с поста председателя немецкого Христианско-демократического союза и об отказе баллотироваться от партии в канцлеры Германии в 2021 году. Пост главы ХДС она занимала с 2018 года.

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«В истории с Крамп-Карренбауэр содержится очень важный урок и для современной политики вообще, и для нашей, российской, политики особенно: преемник, скорее всего, не будет настоящим лидером. Настоящим лидером может быть только самостоятельный политик, боец и даже оппонент — в хорошем смысле этого слова.

Человеческий материал мировой политики теряет качество — это очевидный для всех факт. Иначе и быть не может в условиях, когда в большинстве стран, и наша страна здесь не исключение, демократия идёт по пути вырождения в охлократию, во власть «массового общества». Массовому обществу как основе социально-политического устройства соответствует «наверху» уже не аристократия или меритократия, а олигархия. В худших случаях — тирания.

В своё время один из представителей крупного российского бизнеса, пытавшегося в первые постельцинские годы удержать «политическое одеяло» на себе, Олег Дерипаска, назвал президента России «наёмным менеджером». Для олигархии это, действительно, идеальный вариант: иметь во главе государственного аппарата своего наёмного менеджера и манипулировать деклассированным и социально раздробленным социумом с тем, чтобы тот не смог объединиться с целью выдвижения во власть своего истинного народного представителя.

Понятно, что схема, которую я рисую, несколько упрощена, но в главном, думаю, современная европейская политика её наглядно иллюстрирует. Пока не будет сплочённой нации внизу, трудно рассчитывать, что наверху появится сильный общенациональный лидер.

Такой лидер, правда, может появиться в виде исключения «упредительно» с целью как раз и осуществить сплочение нации для решения стоящих перед ней исторических задач. Так у нас было со Сталиным; возможно, так будет и в будущем. Такой лидер будет в широком смысле продолжать дело предыдущих правителей, если те честно служили своей стране, но точно не будет «преемником».

Думаю, так будет и в Германии. Хотя, конечно, евросоюзовские и, шире, глобалистские путы будут мешать выходу на сцену немецкой политики крупного политического руководителя с самостоятельной культурной программой, что в случае с мировыми державами является непременным условием лидерства», — отметил Михаил Демурин.