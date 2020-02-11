Москва, , 14:39 — REGNUM Расстройство отношений Анкары с Москвой на фоне конфликта в Идлибе может иметь тяжёлые последствия для внутренней политики в Турции. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт Юрий Селиванов в эфире телеканала «Россия 24».

«На мой взгляд, сейчас ситуация в Турции и вокруг Турции напоминает некий ползучий военный проамериканский переворот. Инструментом которого является, в частности, ситуация в Идлибе. Задача рассорить Турцию — мы всё-таки говорим о том, что Турция хоть и со своими целями, но она партнёр России в сирийских делах, как и Иран», — заявил Селиванов.

«Вбить клин между Турцией и Россией, возможно даже и Ираном с тем, чтобы лишить Турцию той альтернативной геополитической опоры, которую она в лице России пыталась приобрести, чтобы дистанцироваться и усилить свои позиции в диалоге с Америкой. Если эта опора будет уничтожена, Турция будет сломлена и режим Эрдогана уйдёт», — подчеркнул он.

10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.