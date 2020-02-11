Киев, , 14:40 — REGNUM Партия «Слуга народа» будет очищена, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила 11 февраля пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский рассказал, что его команда должна выполнить все обещания: закончить войну, создать «государство в смартфоне», принять новый избирательный кодекс и изменить налоговую систему.

Он отметил, что руководство партии «Слуга народа» не способно контролировать всех своих депутатов, избранных на мажоритарной основе.

«Для меня, если какой-то депутат партии «Слуга народа», если он «зашкварился», я чувствую на себе эту вину… Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава офиса президента Украины был уволен после «неприятного разговора» с Зеленским.

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