Москва, , 14:34 — REGNUM Военное лобби в США уже несколько десятилетий, пожалуй, самое влиятельное и мощное, по сравнению со всеми другими представителями национальной экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Государственные заказы на разработку и производство новых вооружений — это десятки и сотни миллиардов долларов США, вовлечение очень качественных трудовых ресурсов.

Сегодня военный бюджет Америки составляет почти $750 млрд и превосходит показатели по военным расходам других мировых держав. Российский военный бюджет уступает американскому в 16 раз, но занимает второе место в мире по военному экспорту.

Нагнетание темы внешней угрозы для США очень выгодно именно американскому ВПК. Заказы, вероятно, будут и в ближайшее время литься рекой, военные компании подсчитать прибыль. На этом фоне Россия мастерски не включается в гонку вооружений, а локально достигает своих целей.

Вашингтону нужно давно понять: мир становится на глазах многополярным, это неизбежность. Успехи российской армии в Сирии, расширение военно-технического сотрудничества с Турцией, конечно, очень беспокоят Вашингтон.

Но уже в ближайшие годы о своей независимой точке зрения в политике все громче будут говорить ЕС, Китай, Индия и многие другие мировые державы», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой стратегии контрразведки Соединенных Штатов на 2020−2022 гг. Россия и Китая оказались на первых местах в списке угроз.

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