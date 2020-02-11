Саракиб, , 14:33 — REGNUM Джихадисты днём 11 февраля 2020 года начали крупное контрнаступление в направлении города Саракиб. Этот стратегический город на востоке провинции Идлиб недавно был захвачен Сирийской арабской армией в рамках нового этапа наступательной операции «Рассвет над Идлибом».

Контрнаступление боевиков началось с атаки позиций сирийских войск к западу от Саракиба вблизи города Найраб. По предварительным данным, джихадисты захватили несколько кварталов в западном Найрабе после прорыва первой линии обороны Сирийской арабской армии у города.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News. Штурм ведут террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также боевики из протурецкого фронта Национального освобождения.

Вооружённые силы Турции оказывают существенную поддержку боевикам. Именно благодаря их помощи и поддержке джихадисты смогли собраться силами для наступления.

Кроме того, сообщается, что 11 февраля в окрестностях города Найраб из ПЗРК был сбит вертолёт Ми-8 сирийских ВВС, он упал на территории, контролируемой боевиками. Пока не известно: он был сбит боевиками или турецкими военными. ПЗРК боевики тоже могли получить от Анкары.

ИА REGNUM ранее сообщало о важности города Саракиб для контроля магистралей М5 (Алеппо — Дамаск) и М4 (Алеппо — Латакия).