Киев, , 14:33 — REGNUM Есть две основные причины, по которым Андрей Богдан ушёл в отставку с поста главы офиса президента Украины, заявил сегодня, 11 февраля, политолог Николай Спиридонов.

Первая причина, отметил эксперт, в том, что Богдана стало «слишком много».

«Византийские интриги, прилюдные нашёптывания в ухо Владимиру Зеленскому… это всё стало уже ударять по репутации президента», — подчеркнул политолог.

Также он отметил, что Богдана связывают с Коломойским, а Коломойский сейчас «не в фаворе».

«Олигарх тоже подозревается в интриганстве и организации прослушки в Кабмине. Людей Игоря Валерьевича (Коломойского) постепенно отодвигают от высоких кресел», — заявил Спиридонов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы офиса президента, назначил туда Андрея Ермака.

Эксперты уже заявляли, что это кадровое решение может означать начало полноценной войны Зеленского с Коломойским.