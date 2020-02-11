Киев, 11 февраля 2020, 14:33 — REGNUM Есть две основные причины, по которым Андрей Богдан ушёл в отставку с поста главы офиса президента Украины, заявил сегодня, 11 февраля, политолог Николай Спиридонов.
Первая причина, отметил эксперт, в том, что Богдана стало «слишком много».
«Византийские интриги, прилюдные нашёптывания в ухо Владимиру Зеленскому… это всё стало уже ударять по репутации президента», — подчеркнул политолог.
Также он отметил, что Богдана связывают с Коломойским, а Коломойский сейчас «не в фаворе».
«Олигарх тоже подозревается в интриганстве и организации прослушки в Кабмине. Людей Игоря Валерьевича (Коломойского) постепенно отодвигают от высоких кресел», — заявил Спиридонов.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы офиса президента, назначил туда Андрея Ермака.
Эксперты уже заявляли, что это кадровое решение может означать начало полноценной войны Зеленского с Коломойским.