Москва, , 14:29 — REGNUM Турция планирует вести политическую игру в Ливии в таком же духе, как и в случае сирийского конфликта. Об этом 7 февраля заявил военный эксперт Юрий Селиванов в эфире телеканала «Россия 24».

«В Ливии положение не столь похоже, но в принципе турки пытаются его сейчас вывести на схожую ситуацию, сравнимую с сирийской. База — поддержка тех сил, которые приемлемы для Анкары. При этом игра сразу на нескольких площадках: с Россией не ссоримся, с Европой не ссоримся, Хафтара объявляем нелегитимным. Ситуация примерно такая же. Хафтар сыграет роль курдов в Сирии», — заявил Селиванов.

С 18 января Ливийская национальная армия во главе фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала блокировать объекты нефтяной промышленности на территории Ливии, после чего начались попытки решить на международном уровне вопрос подписания перемирия между конфликтующими сторонами. 13 января в том числе российской стороны была предпринята попытка урегулировать конфликт, однако Хафтар уехал из Москвы, не подписав документ.