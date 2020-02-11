Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Решение об отправлении в тюрьму одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулавы вызывало возмущение и осуждение не только со стороны его соратников по партии и оппозиционной политической борьбе, но и со стороны уже бывших членов некогда многопартийной коалиции «Грузинская мечта».

Тинатин Хидашели, которая занимала в правительстве «Грузинской мечты» пост министра обороны и в тот период беспрекословно поддерживала все решения и шаги правящей политической силы, сегодня выступает на оппозиционном фланге и резко критикует власть, в том числе за осуждение Угулава на очередной срок.

«Да, Гиги Угулава — политзаключенный! Совершенно однозначно и без всяких но! 1. Политзаключенный не означает только того человека, который никогда никакого преступления не совершал и его так просто взяли за руку и забросили в тюрьму! 2. Абсолютное большинство известных вам политзаключенных какой-то закон обязательно нарушали, хотя бы неподчинение полиции, когда их арестовывали. 3. То, что ты политзаключенный, тяжестью совершенного преступления не измеряется. Оно измеряется тем, кто осудил, насколько существует доверие к суду или конкретному судье, осудившему его, когда осудили, в каких обстоятельствах осудили, а также связью лица с политикой», — написала Хидашели на своей странице в соцсети Facebook.

Она пояснила, что в бытность Угулава у власти она была одним из самых резких его критиков и много писала и протестовала против допущенных им нарушений. «Но сегодня он политзаключенный, и независимо от того, что сегодня вы считаете себя победителями, за эту глупость и вы, и страна заплатите высокую цену», — предупредила Тина Хидашели лидеров «Грузинской мечты».

Признаки политической активности, правда, также в соцсети Facebook, проявил и бывший премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Георгий Квирикашвили. Случившееся он расценил как использование системы правосудия в политических целях и как отказ правительства от избранного народом курса на демократию.

«Когда до важнейших выборов остается несколько месяцев и происходит арест лидера одной из оппозиционных сил, особенно, когда этому факту предшествовали нарушение публично данного обещания по избирательной системе и острейшая критика со стороны стратегических партнеров Грузии, это действие можно расценить как использование системы правосудия в политических целях, а созданную тенденцию — как отказ правительства (целенаправленный или непродуманный — значения не имеет) от избранного большей частью населения демократического курса, за чем логически последует заведомая делегитимация итогов выборов 2020 года», — написал бывший премьер, но тут же сделал отступление и пояснил, что его политические взгляды всегда расходились и расходятся с политическими убеждениями «Европейской Грузии».

По его словам, в таких условиях вся ответственность за дальнейшую поляризацию общества целиком возлагается на правительство.

А бывший политсекретарь «Грузинской мечты» Армаз Ахвледиани в передаче интернет-телевидения «Палитра» прямо заявил, что «Бидзина Иванишвили начал в Грузии предвыборный террор», а Угулава стал первой жертвой этого террора.

Более того, Армаз Ахвледиани выразил личную солидарность Гиги Угулава и заявил о готовности лично занять его место в политической борьбе на тот срок, пока тот будет находиться в тюрьме.

По его мнению, Бидзина Иванишвили взорвал за собой все мосты и играет с огнем в такую игру, в которую никто до сих пор в Грузии играть и не додумался.

«Я верю, что политическая оппозиция сделает адекватные и твердые шаги. Никакие переговоры сейчас вести нельзя», — подчеркнул Ахвледиани.

Как известно, 10 февраля Верховный суд Грузии удовлетворил ходатайство прокуратуры и осудил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и еще трех бывших чиновников на очередные сроки лишения свободы. С учетом уже отбытого наказания по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси на партийные нужды (ранее Угулава отсидел в тюрьме более полутора лет), а также закона об амнистии от 28 декабря 2012 года, вынесенные Верховным судом на этот раз 9 лет лишения свободы сокращены, и бывший мэр отсидит в тюрьме 3 года 2 месяца и 8 дней.

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