Джакарта, , 14:24 — REGNUM Индонезийско-австралийское всеобъемлющее экономическое партнерство (IA-CEPA), которое было ратифицировано двумя странами, вскоре будет реализовано в ходе визита австралийской бизнес-делегации в Индонезию, сообщает Antara.

«Мы разработали программу первые 100 дней реализации IA-CEPA, чтобы сразу почувствовать преимущества этого соглашения», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

Глава МИД Индонезии заявила, что стороны также будут укреплять сотрудничество в области профессионального образования, чтобы Индонезия могла быть по-настоящему интегрирована в глобальную цепочку поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил бизнесменов из Австралии инвестировать в Индонезию, особенно потому, что правительство разрабатывает сводный закон для создания благоприятного инвестиционного климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии пригласил бизнесменов из Австралии инвестировать в страну