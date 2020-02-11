Москва, , 14:23 — REGNUM Недопустимыми вылазки боевиков в сирийской провинции Идлиб считают в Кремле. Об этом 11 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, террористические группировки в идлибской зоне «чувствуют себя вольготно». Он отметил, что в Москве не скрывают обеспокоенности по этому поводу.

Песков добавил, что террористы постоянно организуют нападения на вооруженные силы Сирии и российские военные объекты. Наиболее важным остается выполнение сочинских договоренностей, сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российские и американские военнослужащие во время двусторонних контактов обсуждают ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

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