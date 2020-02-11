Киев, , 14:23 — REGNUM Уволенный сегодня, 11 февраля, с поста главы офиса президента Украины Андрей Богдан не выдержал борьбы за место возле Зеленского и стал первой жертвой внутренних политических интриг, заявил в своем комментарии украинский политолог Виктор Небоженко.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем, по его словам, новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак сосредоточил в своих руках огромную аппаратную власть офиса и внешнеполитическую деятельность президента — «такого в Украине еще не было».

«Слишком быстро президент Зеленский выпускает власть из своих рук. Вернуть назад или переиграть свое окружение будет очень трудно», — заявил эксперт.

Но есть и очень опасная перспектива для самого президента Зеленского, считает Небоженко. А именно — это угроза политического альянса Ермака, Сергея Шефира (одного из ключевых заместителей главы офиса президента) и главы МВД Арсена Авакова, который сделает президента заложником их совместной игры и не подпустит к президенту новых людей со свежими идеями.

«Поэтому, вероятно, можно ожидать очередных кадровых назначений в окружении президента, чтобы не допустить складывающегося дисбаланса власти вокруг Зеленского после ухода Богдана с поста главы офиса президента Украины», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на этот пост своего помощника Андрея Ермака.