Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Власти Ленинградской области поддерживают коллег из соседнего Санкт-Петербурга в активном обсуждении интеграции двух регионов, но при этом не собираются отдавать городу свои территории. Об этом заявили в областной администрации после того, как стало известно о проработке Смольным планов интеграции.

Город Кудрово на границе с Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к своему коллеге из Петербурга Александру Беглову с предложением об экономической, социальной и транспортной кооперации двух регионов.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в Петербурге эту идею поддерживают. Как отмечает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в Смольном, соглашение о границах в администрациях регионов хотят подготовить уже весной. Прорабатывать тему будет координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. От Петербурга вопрос будут курировать вице-губернаторы Евгений Елин и Владимир Княгинин. Среди задач совета — гармонизация законодательства, определение финансовых обязательств в социальной сфере, развитии дорожной инфраструктуры и транспортном обслуживании. Кроме того, согласовывать действия регионы будут и в тарифной политике.

Читайте также: В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

Одним из главных и наиболее острых вопросов остается возможное изменение границ двух регионов. Речь идет, прежде всего, о включении в состав Петербурга застроенных территорий, ныне примыкающих к городу. В Смольном отмечают, что на некоторые территории государственная собственность не разграничена, кроме того, есть случаи пересечения городских и областных земель. Этим вопросом также будут заниматься члены совета.

Читайте также: Глава Ленобласти призвал не ловить «хайп» на теме объединения с Петербургом

В свою очередь, в администрации Ленинградской области поддержали активный настрой Петербурга по проработке интеграции. Однако подчеркнули, что будут обсуждаться и найдут свое решение все обозначенные вопросы, за исключением приграничного.

«С границами у Ленобласти все благополучно: они разработаны, описаны и подписаны с Новгородской, Вологодской и Псковской областями. От Карелии и Петербурга еще ждем подписания. Однако все участки на границе города и области с нашей «деревенской» стороны поставлены на кадастровый учет, а участки под строительство садиков и школ зарезервированы в трехлетней перспективе. Так что в приграничном вопросе делиться будем только опытом», — заверили в администрации Ленинградской области (цитата по Telegram-каналу «Админка»).

Читайте также: Дрозденко предлагает Петербургу скинуться на развязки на границе регионов

Читайте ранее в этом сюжете: В «Родине» ответили губернатору Дрозденко на слова о «политическом хайпе»