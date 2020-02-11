Москва, , 14:08 — REGNUM Оценивать необходимость территориальных изменений должен народ, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров во вторник, 11 февраля, комментируя поправку в Конституцию, внесенную в рабочую группу Госдумы лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Кургинян предложил указать в Конституции, что «территория Российской Федерации не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума».

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«Такая инициатива в полной мере отражает беспокойство общества о том, как в истекшие годы территориальная целостность на деле нарушалась — или изменялась — простыми бюрократическими решениями власти.

Можно по-разному оценивать: в одном случае это было необходимостью, в другом — произволом. Но эта оценка нужна, и эта оценка должна быть общенародной.

Поэтому такого рода инициативу я категорически поддерживаю. Мы живем в стране, которая и без того в последние 30 лет постоянно подвергается сокращению и унижению. Пора народу брать судьбу своей страны в свои руки», — отметил Модест Колеров.