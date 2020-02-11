Ашхабад, , 14:08 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил Геоктепинский район Ахалской области лучшим в стране и наградил районную администрацию денежной премией в размере$1 млн (63,8 млн рублей). Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По мнению туркменского лидера, Геоктепинский район в 2019 году продемонстрировал наилучшие среди районов и городов Туркмении показатели в экономической, социальной и культурной сферах.

Президент Бердымухамедов поручил Центробанку Туркмении выделить деньги на выплату этой премии из средств государственного фонда развития.