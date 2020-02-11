Сеул, , 14:18 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет помощь высшим образовательным учреждениям страны в закупке оборудования, необходимого для профилактики и диагностирования коронавируса у китайских студентов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования, Совместной демократической партии и Голубого дома.

По их словам, соответствующий запрос на предоставление финансовой помощи уже направлен в министерство планирования и финансов. Размер предоставляемой помощи пока неизвестен, поскольку окончательная сумма будет зависеть от того, сколько студентов прибудет в страну к началу семестра, где они будут размещены и так далее.

Отмечается, что правительство обсуждало меры по предотвращению распространения коронавируса, который могут привезти китайские студенты.

Во время обсуждения также поднималась тема о временном помещении китайских студентов в карантин, однако власти не смогли прийти к окончательному решению по данному вопросу.