Москва, , 14:07 — REGNUM Обострение конфликта в Сирии с участием турецких вооружённых сил тесно связано с развитием отношений Москвы и Анкары. Об этом 7 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«Говоря о том, что роль военных в Турции особая, я обращаю внимание на то, что ситуация и в этой болевой точке, и, кстати, в Ливии тоже, начала обостряться параллельно с тем, что Турция позволила себе очень серьёзно сблизиться с Россией и дистанцироваться от США. Я усматриваю в этом самостоятельную роль проамериканской элиты Турции», — заявил Стариков.

10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.