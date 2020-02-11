Киев, 11 февраля 2020, 14:04 — REGNUM Возможность совместного проведения Олимпийских игр Белоруссией и Украиной заслуживает изучения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время заседания организационного комитета по подготовке и участию украинских спортсменов в ХХХII летних Олимпийских играх в Японии.
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил изучить возможности Украины, опыт Белоруссии и других стран, а также отметил, что подготовка к столь масштабным событиям занимает 5−10 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бородянский заявил, что украинские спортсмены вынуждены выступать в России, поскольку иначе они не смогут бороться за медали на международном уровне.
Читайте также: Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ — минкульт Украины