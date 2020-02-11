Анкара, , 14:09 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Турции Реджеп Эрдоган проведут встречу, на которой обсудят вопросы, стоящие перед мусульманским миром, об этом 11 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

«У двух лидеров есть несколько тем для диалога, которые будут обсуждены при встрече. В том числе и план по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, предложенную США», — отметил бывший дипломат Шахид Амин в комментарии журналистам агентства.

Оба лидера, считает эксперт, убеждены в том, что в мусульманском мире отсутствует единство. Данная проблема станет также предметом для обсуждения во время двухдневного визита Эрдогана в Пакистан 13−14 февраля.

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