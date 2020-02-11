Москва, , 13:58 — REGNUM Западные силы и Турция продолжат поддерживать условия для сохранения нестабильности в Идлибском регионе Сирии. Об этом 7 февраля заявил политолог Николай Стариков в эфире телеканала «Россия 24».

«Россия, Сирия и Иран хотят восстановления целостности Сирии. Это значит, что Башар Асад должен контролировать всю её территорию. Турцию этот вариант не устраивает. Тем более что для Турции и сам Асад неприемлем», — заявил Стариков.

«Поэтому здесь вопрос о зачистке территории последнего анклава, который даёт возможность американцам хаотизировать Сирию, Западу — говорить о кровавом режиме Асада, а самим туркам — легально находиться предлог на территории Сирии, здесь и начинаются столкновения», — указал он.

10 февраля турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе. В частности, турецкая сторона сообщала о гибели пяти и ранении ещё пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.