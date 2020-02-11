Киев, 11 февраля 2020, 13:54 — REGNUM Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволился после разговора с Владимиром Зеленским, сообщило 11 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

После «неприятного разговора» с Зеленским Богдан собрал подчинённых и дал понять, что собирается в отставку.

«Теперь каждый сам за себя», — заявил Богдан во время собрания, сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский уволил Богдана с должности и назначил на его место своего бывшего советника Андрея Ермака.

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