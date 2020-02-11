Киев, 11 февраля 2020, 13:54 — REGNUM Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволился после разговора с Владимиром Зеленским, сообщило 11 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.
После «неприятного разговора» с Зеленским Богдан собрал подчинённых и дал понять, что собирается в отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский уволил Богдана с должности и назначил на его место своего бывшего советника Андрея Ермака.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский назначил нового главу офиса президента Украины