Сухум, , 13:53 — REGNUM Снять свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Абхазии решил и.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия. Об этом он заявил 11 февраля на брифинге, сообщает Sputnik.

«Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы», — объяснил свой поступок Кварчия.

Он также сообщил, что никого из оставшихся кандидатов поддерживать не будет.

Напомним, 11 февраля завершается прием заявок в ЦИК от кандидатов в президенты Абхазии. В этот день своего лидера Леонида Дзапшба выдвинула партия «Акзаара». Ранее были также поданы заявки от Адгура Ардзинба и Аслана Бжании.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатом в президенты Абхазии выдвинули экс-главу МВД