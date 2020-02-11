Минск, , 13:47 — REGNUM Белорусские НПЗ не могут ждать заключения договоренностей о возобновлении поставок российской нефти, так как в противном случае возникнет проблема с внутренним рынком нефтепродуктов. Поэтому в Минске приняли решение о заборе технологической нефти из нефтепровода «Дружба». Об этом 11 февраля заявил ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, отвечая на вопрос, может ли нехватка технологической нефти в нефтепроводе «Дружба» повлиять на транзит российских углеводородов в западном направлении.

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«Я предполагаю, что речь идет о загрузке Мозырского НПЗ, потому что Новополоцкий НПЗ получил небольшую партию норвежской нефти. Мозырский НПЗ работает в основном на внутренний рынок. Если бы возник дефицит нефтепродуктов в стране, это было бы совсем плохо. Лукашенко, скорее всего, не хотелось бы, чтобы выборный год запомнился дефицитом бензина или дизеля», — рассказал эксперт.

По словам Юшкова, белорусская нефтеперерабатывающая промышленность должна была срочно найти недостающее сырье, так как переговоры с российскими компаниями займут некоторое время, а «нефть нужна прямо сегодня».

По мнению эксперта, главный вопрос здесь в том, восстановит ли Белоруссия объемы технологической нефти в трубопроводе «Дружба». Он напомнил, что для нормального транзита трубопровод всегда должен быть заполнен нефтью или газом по всей своей длине. «Когда вы с одной стороны трубы подаете объемы, то с другой стороны трубы какие-то объемы сразу же выходят», — пояснил Юшков. По его словам, собственником этой технологической нефти всегда является оператор нефтетранспортной системы. «В данном случае это белорусский оператор, поэтому получается, что это скорее всего их государственная нефть», — продолжил он.

Надо понимать, что белорусская сторона в данном случае не забирает транзитную нефть, уточнил эксперт.

«Видимо, одна нитка трубопровода простаивает, и Белоруссия забирает из нее технологическую, буферную нефть. Здесь вопрос в том, будут ли они потом ее дозакупать у России или нет. Вполне вероятно, что сейчас они отбирают буферную нефть, потому что когда они ее покупали, нефть была дорогой. Сейчас нефть дешевеет, и они рассчитывают на то, что во втором или третьем квартале они купят аналогичный объем у России и дозаполнят эту трубу уже по более низким ценам», — допустил Юшков.

По словам эксперта, если Белоруссия не восполнит объем буферной нефти, который она использует сегодня, это означает, что она может использовать ограниченные объемы по прокачке нефти по трубопроводу «Дружба».

Игорь Юшков "Для России это тоже не будет большой проблемой, потому что мы можем хоть все 45 миллионов тонн перекинуть на свои порты. История с остановкой «Дружбы» в прошлом году это показала. Мы можем использовать альтернативные маршруты, и ничего страшного не произойдет».

По мнению эксперта, вполне естественно, что по трубопроводу «Дружба» из года в год транспортируется все меньше нефти. Все больше компаний заинтересованы в том, чтобы отправлять нефть на Восток, на азиатские рынки, продолжил Юшков. Нефть, которая добывается в Западной Сибири, легкая, низкосернистая, пояснил он. Если эта нефть транспортируется на Запад, в том числе по трубопроводу «Дружба», она перемешивается они с вязкой, высокосернистой кавказской нефтью, и на выходе получается товар ниже качеством, добавил эксперт.

«Если транспортируешь нефть на Восток, то как закачал в трубопровод дорогую нефть, так и получаешь на выходе дорогую нефть. Поэтому экономически выгоднее отправлять нефть на Восток. Поэтому ежегодно снижается прокачка нефти именно через нефтепровод «Дружба». Вполне возможно, что Россия и без третьей нитки этого трубопровода сможет нормально работать», — допустил Игорь Юшков.